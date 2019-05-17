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Евгений Смолин
© Sputnik / Osmatesco

Смолин: центральный парк Кишинева нужно реконструировать

Утро на Sputnik’e
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Архитектор Евгений Смолин рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’е" о том, нуждается ли центральный парк столицы в реконструкции.

Совсем недавно внимание общественности было приковано к парку имени Штефана чел Маре в Кишиневе. План реконструкции этого парка, представленный на суд публики, вызвал возмущение, причем как у простых горожан, так и у компетентных лиц. Многие общественники и гражданские активисты были настроены негативно, увидев, что планируют сделать с парком. Молдавский архитектор полагает, что парк нуждается в реконструкции, однако необходимо разобраться, о каких именно работах идет речь.

"Реконструкция может быть разной. Есть полная реконструкция – изменение дорожек, покрытий, планировки. Есть реставрация, подразумевающая восстановление первоначального вида. Мое мнение: парк необходимо реконструировать", - заметил Смолин в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

По мнению архитектора, в реконструкции нуждается освещение парка, можно было бы воссоздать первоначальный исторический облик фонарей.

"А вот первоначальные дорожки – стоит подумать, нужно ли их восстановить? Часть из них были гаревыми, часть – булыжными. Удобно ли по таким дорожкам ходить на каблуках? Ну, а первоначальную планировку парка, я считаю, нужно воссоздать, поскольку в процессе истории она очень изменялась", - заключил Смолин.

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Теги:
реставрация, архитектор, реконструкция, парк, Кишинев


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