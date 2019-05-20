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Игорь Волницки
© Sputnik / Osmatesco

Какие партии могут исчезнуть в Молдове - мнение эксперта

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (110)
20920

Политолог и публицист Игорь Волницкий высказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" мнение, что всегда существует вероятность деградации и забвения политических формирований страны.

За время существования Молдовы как независимого государства политические партии страны возникали, достигали расцвета и распадались.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Порой партии, которые были весьма популярны и являли собой мощную силу, исчезали за очень короткий период. Вероятность такого развития событий нельзя исключать и сейчас, по крайне мере есть все признаки этого – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог и публицист Игорь Волницкий.  

"Согласно некоторым социологическим исследованиям, рейтинг четырех из пяти парламентских партий сейчас намного ниже, чем он был 24 февраля этого года", - сказал Волницкий.

Собеседник уверен, что подобное забвение и "вылет" из политической обоймы страны может ожидать любую партию Молдовы.

"Не та партия кандидат на "вылет" и забвение, у которой больше всех упал рейтинг. А та партия, против лидера которой начнутся конкретные действия. У нас партии привязаны к лидеру. Уберут из политики каким-либо способом Андрея Нэстасе – его партия распадется. Тоже самое относится к Санду, Плахотнюку, Шору и Додону", - заявил политолог.

Молдавским партиям необходимо доктринальное и идейное содержимое, и только это может служить гарантией их долговечности, уверен эксперт.

"Лидеры партий должны понять, что они подняли рейтинг своих объединений собственным имиджем и рейтингом, хвала им за это и уважение. Но партия — это не фан-клуб лидера. Из партий нужно создавать жизнеспособное формирование, сплоченное принципами, доктринами и ценностями. Должна быть команда, способная противостоять любым испытаниям. Лидер не может самостоятельно держать на плечах партию", - заключил собеседник. 

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (110)

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Теги:
Политика


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