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Евгений Смолин
© Sputnik / Osmatesco

Смолин: при демонтаже герба Молдавской ССР едва не убило человека

Утро на Sputnik’e
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Здания сталинской эпохи являются самыми недооцененными в Кишиневе с точки зрения архитектурной ценности, полагает архитектор Евгений Смолин.

Объекты так называемого "сталинского периода" у нас даже не стоят под государственной охраной, заявил в эфире передачи "Утро на Sputnik’е" молдавский архитектор-реставратор. Как рассказал Евгений Смолин, в Кишиневе есть много очень интересных объектов этой эпохи, на которые стоило бы обратить внимание как на представляющие немалый интерес с точки зрения архитектуры и истории.

"Например, бульвар Виеру, бывший проспект Молодежи, ряд объектов на улице Пушкина, поликлиника строителей. Есть много зданий и сооружений, которые являются уникальными по своим характеристикам: по строительным технологиям, по отделочным материалам. В свое время они были довольно дорогостоящими, но у нас они даже не под государственной охраной", - заметил Смолин.

Архитектор напомнил о том, что в Молдове был принят закон о ликвидации символики советского периода, что стало причиной демонтажа многих знаков советской эпохи со зданий и других объектов, представляющих архитектурную ценность.

"Вот Академия наук, памятник архитектуры советского периода. Архитектор Меднек. Уникальное здание, с красивым гербом Молдавской ССР. Когда демонтировали этот герб (а он был выполнен в бетоне), он упал и разбил гранитные ступени. Там человека чуть не убило! Когда узнали, сколько будет стоить новый герб, выполненный в чеканке, на много лет проект "умер", - рассказал Смолин.

Довольно серьезной проблемой архитектор видит то, что данные здания государство обходит вниманием и как будто не замечает их архитектурную и историческую ценность, следовательно, не считает нужным выделять средства на поддержание их в надлежащем состоянии. А ведь если в ближайшее время не взять объекты советской эпохи под государственную охрану, не выделять деньги на их реставрацию, эти памятники тоже могут быть утрачены.

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Теги:
культурно-историческое наследие Кишинева, архитектура Кишинева, советское время, Кишинев


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