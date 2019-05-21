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Юрий Кротенко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Экономист объяснил, как в Молдове формируются цены

Утро на Sputnik’e
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Доктор хабилитат экономики, профессор Юрий Кротенко объяснил в эфире передачи "Утро на Sputnik’e", с чем связан процесс ценообразования.

Формирование цен на различные товары и услуги - это не прихоть, не жадность производителей и не "игра в рулетку". 

Деньги
CC0 / Pixabay / Bru-nO
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Процесс ценообразования связан с определенными закономерностями и должен подчиняться экономическим законам – об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат экономики, профессор Юрий Кротенко.

"Если взять объем товарной массы и соотнести его с внутренним валовым продуктом по номиналу, то мы определим страны, где цены ниже, и страны где цены выше", - сказал экономист.

Если использовать данные научные методики, то становится заметным, что уровень цен в Молдове просто зашкаливает, даже в сравнении с соседними странами.  

"Интересно, как выглядит Молдова при анализе этих показателей. Получается, что цены у нас несколько выше, чем в Румынии. По отношению к Азербайджану – у нас цены выше в три раза. По отношению к Украине и Беларуси – у нас цены выше примерно в два раза", - объяснил Кротенко.

Впрочем, уровень цен в стране - это не единственный экономический показатель, который который придает нашей стране некую уникальность, утверждает эксперт.

"Если говорить о доходах на душу населения, то в Молдове ситуация достаточно грустная. Кто-то утверждает, что мы не последние в Европе, что за нами Украина, но если взять статистику МВФ, то мы первые с конца", - заключил собеседник.

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Теги:
ВВП на душу населения, ВВП, цены, экономика, Молдова


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