Волницкий: молдавские партии больше напоминают африканские, а не европейские

Политолог и публицист Игорь Волницкий рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, что политическая система Молдовы по-прежнему является неразвитой.

У молдавской политической системы есть особенность – несовпадение реальных концепций и стратегий политических партий с их брендами. Отсутствие доктрин, или их крайняя размытость у политических партий страны – обычное дело. Данная ситуация вовсе не является уникальной, а встречается во многих странах – об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог и публицист Игорь Волницкий.

"Это характерное явление не только для постсоветского пространства, но и для всех стран с малоразвитой демократией, в том числе и для многих африканских стран", - заявил Волницкий.

Все дело в менталитете граждан, которые выросли в странах без демократических традиций, утверждает собеседник.

"Когда политологи у нас разрабатывают различные стратегии, они всегда учитывают подобные примеры из других стран, менталитет людей из стран, находящихся в переходном периоде – идет ли речь о Молдове или стране африканского континента – практически одинаков", - отметил эксперт.

Даже совпадение названий и декларируемых доктрин молдавских партий с партиями европейскими, не делает их "близкородственными" в политике.

"В Центральной Америке очень много полезных политических примеров подобного рода. Полезных для политологов, а не для демократии или политической системы в целом. Полезно это в первую очередь изучающим политические системы", - резюмировал собеседник.

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