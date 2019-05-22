Колацки: от выборов в Европарламент будет зависеть и ситуация в Молдове

Чего ждать от предстоящих выборов в Европарламент и чем они интересны Молдове, рассказала в эфире радио Sputnik Молдова политолог Анжела Колацки.

С 23 по 26 мая 2019 года пройдут выборы в Европарламент. Они состоятся в 28 странах - членах Евросоюза. По словам политолога, эти выборы крайне важны и для Молдовы, поскольку являются ключевыми, способными изменить расстановку сил и повлиять на дальнейшую судьбу Евросоюза.

"Будет очень интересно посмотреть, кто из новых партий попадет, сколько евроскептиков будет в новом парламенте. Попадут, конечно, традиционные социал-демократы и народная европейская партия. Какое будет между ними соотношение сил – это, конечно, очень интересно", - сказала Колацки в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

В ближайшее время определится, кто победит, сколько мандатов кто получит, кто станет председателем Европейской комиссии. На саммите в Сибиу уже первые расстановки обозначились и многие заявки прозвучали. По словам политолога, от этих выборов, на самом деле, зависит в том числе и дальнейшее развитие ситуации в Молдове.

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Эксперт также прокомментировала ситуацию с Brexit и набирающими силу евроскептиками. Как полагает Колацки, логика Евросоюза так задумана, что там даже заядлый евроскептик – он за Евросоюз в конечном итоге.

"Давайте посмотрим, как выходит Великобритания из Европейского союза. Да, организовали референдум, решили выйти. А когда дело дошло до серьезного выхода – что тут началось! Потому что сами консерваторы, которые все это организовали, они не предполагали, что на самом деле наберут большинство", - отметила политолог.

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