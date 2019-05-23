Экономист объяснил, почему молдавская экономика буксует

Экономический эксперт Виорел Гырбу рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, почему Молдова не может избавиться от печального титула самой бедной страны Европы.

За все время существования Молдовы как независимого государства ее экономика оставалась слаборазвитой. Страна вступила в фазу относительной экономической стабильности только после массового отъезда граждан за рубеж и систематических валютных вливаний с их стороны в родную страну. "Гастарбайтеры – это наша нефть", такое изречение хоть и утрирует ситуацию, но демонстрирует понимание основ молдавской экономики. Почему же реформы "не идут", и Молдова продолжает находиться в конце списка самых бедных стран? Некоторые эксперты говорят о том, что виной всему традиции кумовства, коррупции и "нанашизма". Это не так, утверждает в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Проблема, конечно же, не в народе. В тех политиках и стратегиях, которые у нас имплементируются уже долгое время. И наш подход к развитию экономики, инфантильное ее понимание, в первую очередь, со стороны наших политиков - вот в чем причина нашей бедности", - сказал Гырбу.

Более того, эксперт утверждает, что говорить об успехах экономического развития можно только, когда экономический рост страны длится несколько десятилетий.

"Если судить о тех странах, где экономика на подъеме, где она развивается, оценивать нужно долгосрочную перспективу. 5-10 лет позитивной динамики еще ни о чем не говорят. Есть концепция определенного перехода, когда экономика развивающейся страны доходит до уровня 70-80% от уровня экономик развитых стран, происходит перелом. Принципы развития экономики тогда меняются", - разъяснил экономист.

По мнению Гырбу, восточноевропейские страны, демонстрирующие стабильный рост экономики, все еще не вошли в число развитых государств, как и Китай, несмотря на гигантские объемы производства в этой стране.

"Польша или Балтийские страны еще не дошли до этого переломного момента. У них позитивная динамика, но это еще не конец истории. А вот Япония и Южная Корея перешли через этот перелом, до этого момента они развивались за счет дешевой рабочей силы и за счет экспорта, а после этого качественного скачка развитие пошло за счет технологий, науки и знаний. За счет создания чего-то нового. Китай, кстати, этот уровень еще не перешел", - заключил собеседник.

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