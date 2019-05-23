Смолин: бюсты Ленину приходилось втихаря "хоронить" на сельских кладбищах

Что стало с известными памятниками советской эпохи и сможем ли еще когда-нибудь увидеть их, рассказал в эфире радио Sputnik Молдова архитектор Евгений Смолин.

Памятники, которые когда-то украшали молдавскую столицу, а теперь где-нибудь пылятся – много ли их, и навсегда ли они утрачены? Кишиневский архитектор-реставратор рассказал об этом в передаче "Утро на Sputnik’е". По мнению Смолина, в Кишиневе было немало памятников, демонтаж которых стал большой ошибкой.

"Например, памятник тому же Карлу Марксу. Он находится в здании гаража бывшего Совета министров. Он спрятан, накрыт и ждет своего часа – может, когда-нибудь этот памятник восстановят. Может, не на том же самом месте. Но это был уникальный памятник", - заметил Смолин.

Как рассказал эксперт, памятник был выполнен в чеканке уникальными мастерами. Уничтожение такого памятника, представляющего интерес для специалистов, архитектор назвал "большой глупостью".

"Изуродовать такой памятник – это все равно, что пальцы себе обрубить. Он изувечен кувалдами, молотками, палками", - рассказал Смолин.

Архитектор также вспомнил про другие кишиневские памятники, ныне утраченные – это памятник Мичурину и памятник Сталину.

"К примеру, бюст Мичурина на территории мединститута. Куда он делся – непонятно. Великолепный был памятник, герой - в великолепной в шляпе!.. Кстати, и памятник Сталину был перед старым корпусом мединститута. А перед зданием кинотеатра "Патрия" тоже был очень интересный монумент Сталина, выполненный в белом мраморе. Неизвестно, куда он делся", - сообщил Смолин.

Архитектор рассказал, что памятники, которые по каким-либо причинам оказались более не нужны, приходилось закапывать. Например, в сельской местности часто хоронили бюсты Ленина. Реставрация стоила бы денег, которых у людей не было, и тогда просто выкапывалась яма рядом с территорией сельского кладбища, куда и зарывали бюст.

По мнению Смолина, возможно, что и какие-либо другие известные кишиневские памятники были также где-то закопаны, и не исключено, что еще когда-нибудь "всплывут".

"Это - история, и неизвестно, когда она снова напомнит о себе, и как и чем повернется", - заключил Смолин.

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