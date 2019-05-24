10:01 24 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.08
  • USD18.03
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Анжела Колацки
© Sputnik / Miroslav Rotari

Политолог: о чем молчит Демпартия

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
112 0 0

Политолог Анжела Колацки рассуждает в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о политической стратегии молдавских партий в преддверии возможных досрочных выборов.

В условиях политического кризиса на слуху постоянные попытки взаимодействия и, вместе с тем, непрекращающиеся взаимные обвинения в несговорчивости ПСРМ и блока ACUM. Демократическая партия хранит некое политическое молчание и это является правильным стратегическим решением – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки.

"В данной ситуации — это молчание неспроста и следует ожидать некой рекогносцировки. Тактически демократы поступают сейчас правильно – я всегда считала, что у них очень хорошие пиарщики и политические консультанты", - сказала политолог.

Выжидательная позиция демократов совсем не случайна, уверена эксперт.

"В своем молчании ДПМ набирается сил и правительство, которое сейчас только следит за административными делами в государстве и не может решить кардинальных вопросов, все же удерживает корабль на плаву. И в данной ситуации все смотрят на схватку социалистов с акумовцами", - отметила Колацки.

Молчание может быть весьма многозначительным, а политическое молчание – особенно, уверена политолог.

"Мы свои предложения сделали, как бы утверждают демократы, а сейчас давайте посмотрим, ребята, как себя поведут ПСРМ и ACUM", - пояснила эксперт.   

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Додон - парламенту: либо вы занимаетесь работой, либо - досрочные выборы
Чуря: досрочных выборов в Молдове не будет
Теги:
политика, ПСРМ, демпартия, досрочные выборы, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Финал кубка Молдовы по футболу 2019
"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото
Веники в национальном стиле: экзотика ручной работы
Веники в национальном стиле: экзотика ручной работы
БАК
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться