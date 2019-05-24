Политолог: о чем молчит Демпартия

Политолог Анжела Колацки рассуждает в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о политической стратегии молдавских партий в преддверии возможных досрочных выборов.

В условиях политического кризиса на слуху постоянные попытки взаимодействия и, вместе с тем, непрекращающиеся взаимные обвинения в несговорчивости ПСРМ и блока ACUM. Демократическая партия хранит некое политическое молчание и это является правильным стратегическим решением – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки.

"В данной ситуации — это молчание неспроста и следует ожидать некой рекогносцировки. Тактически демократы поступают сейчас правильно – я всегда считала, что у них очень хорошие пиарщики и политические консультанты", - сказала политолог.

Выжидательная позиция демократов совсем не случайна, уверена эксперт.

"В своем молчании ДПМ набирается сил и правительство, которое сейчас только следит за административными делами в государстве и не может решить кардинальных вопросов, все же удерживает корабль на плаву. И в данной ситуации все смотрят на схватку социалистов с акумовцами", - отметила Колацки.

Молчание может быть весьма многозначительным, а политическое молчание – особенно, уверена политолог.

"Мы свои предложения сделали, как бы утверждают демократы, а сейчас давайте посмотрим, ребята, как себя поведут ПСРМ и ACUM", - пояснила эксперт.

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