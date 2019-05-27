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Анжела Колацки
© Sputnik /

Политолог рассказала, кто вернется в парламент Молдовы в случае выборов

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламентские выборы 2019: результаты (239)
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Политический аналитик Анжела Колацки рассказала в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о шансах некоторых партий вернуться в большую политику.

Эксперты, как и политики Молдовы, все чаще говорят о досрочных парламентских выборах как о наиболее вероятном сценарии развития политической ситуации.

Первое заседание парламента 2019
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При этом некоторые политологи утверждают, что тут возможны сюрпризы – вплоть до возвращения в парламент некоторых партий, о которых электорат уже успел подзабыть. Так ли это? Стоит ли ждать изменения политического расклада в случае проведения досрочных выборов? На эти вопросы в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответила политолог Анжела Колацки.  

"Каких-либо серьезных изменений в парламенте скорее всего не произойдет, шанс, что кто-либо из внепарламентских партий сумеет пробраться во власть, очень и очень невысок. Разве только, если они смогут прийти с чем-то новым", - сказала эксперт.

Небольшой шанс на возвращение в парламент есть только у молдавских коммунистов, уверена политолог.

"Коммунисты, кстати, смогли бы при желании попасть в парламент. У них есть люди и есть структуры, ресурсы имеются. Просто должно быть желание эти ресурсы запустить", - отметила Колацки.

Два других, еще недавно важных политических игрока, полностью "сдулись", уверена эксперт.

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"У "Нашей партии" сейчас ситуация очень сложная, пройти в парламент им нереально. Такая же участь и у Либеральной партии – у них был шанс серьезного ребрендинга, но они его упустили. Шесть процентов для них в нынешней ситуации – это слишком много", - заключила политолог.   

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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Тема:
Парламентские выборы 2019: результаты (239)

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Теги:
политика, партии, досрочные выборы, Молдова, парламент


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