Политолог: Европарламент превращается в парламент Молдовы

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" об итогах выборов в Европарламент.

Выборы в Европарламент продемонстрировали все тенденции трансформаций и сложности существования Европейского союза.

© Sputnik / Александр Натрускин Бышок: ситуация c Brexit резко повысила интерес к выборам в Европарламент

Такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Выборы в Европарламент зафиксировали ту ситуацию, которая существует в Европе на сегодняшний момент. Ситуация эта критическая и крайне неопределенная, разновекторная. Ситуация, в которой отсутствует общее видение будущего", – сказал эксперт.

Самое интересное, утверждает политолог, что нынешний состав Европарламента своей разнородностью и разобщенностью сильно напоминает ему молдавский парламент .

"Разница мнений при общем видении будущего – это хорошо, а разница мнений без этого видения приводит к нынешней ситуации. В такой ситуации очень трудно принимать решения. Прямая аналогия – молдавские переговоры о создании правительства", - отметил Брутер.

Вместе с тем, понимание сложившегося положения дел не добавляет еврооптимизма, уверен аналитик.

"Если эти процессы продолжатся, то ситуация станет критической для Евросоюза как самостоятельного политического игрока в мире", - резюмировал собеседник.

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