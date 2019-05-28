Манастырлы: Молдове крайне важно разблокировать европейское финансирование

Затянувшийся политический кризис в нашей стране и зашедшие в тупик переговоры по созданию парламентской коалиции связаны с ожиданием наших политиков итогов выборов в Европарламент. Такое мнение высказал Манастырлы в передаче "Утро на Sputnik’е", сообщив, что к событиям вокруг Европарламента было приковано особое внимание наших властей.
"Еще несколько месяцев будет решаться вопрос по Еврокомиссии, поэтому будем вместе с нашими власть предержащими ждать, как там разрешится ситуация. В принципе, в самом Европарламенте не сказать, чтобы очень изменился расклад сил, просто правящая коалиция сейчас будет гораздо шире, чем предыдущая", - заметил политолог.
По словам Манастырлы, для Молдовы очень важно, чтобы в результате нашим властям удалось наладить более-менее конструктивный диалог с новым составом Европарламента.
"Это необходимо сделать, чтобы разблокировать европейское финансирование, в первую очередь - по инфраструктурным проектам, по проектам поддержки сельского хозяйства, то есть, тем проектам, на которые до сих пор выделялись деньги и которые успешно работали", - резюмировал он.
Политолог также подчеркнул, что финансирование этих проектов было прекращено либо серьезно сокращено в связи с политическими пертурбациями в стране.
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