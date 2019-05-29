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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco

Манастырлы: в случае досрочных выборов блок ACUM потеряет часть мандатов

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (112)
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Помогут ли досрочные парламентские выборы преодолеть политический кризис и изменить картину на политическом поле Молдовы, рассказал политолог Сергей Манастырлы в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Многие эксперты прогнозируют, что в случае досрочных выборов расклад политических сил не поменяется. С этим мнением категорически не согласен политолог Сергей Манастырлы, который полагает, что для некоторых участников новые выборы невыгодны, а для других это может стать шансом приобрести дополнительные бонусы.

"Я полагаю, что любые изменения, даже, на первый взгляд, незначительные, могут спровоцировать большие сдвиги в политическом поле Молдовы", - заявил Манастырлы в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

По прогнозам политолога, блок ACUM в случае досрочных выборов потеряет часть мандатов.

Анжела Колацки
© Sputnik /
Колацки: кто вернется в парламент Молдовы в случае досрочных выборов

Партия социалистов имеет шансы увеличить количество своих депутатов, но все зависеть будет от того, насколько они используют имеющиеся для этого возможности. Демократы, скорее всего, сохранятся в полном объеме, и может быть, немного "прирастут". Также есть шанс несколько увеличить количество мандатов у партии Шора. Что же касается коммунистов, то Манастырлы не исключил возможность их возвращения в парламент небольшим числом.

"И уже вот такая новая "солянка" значительно отличается от того, что представлено в парламенте Молдовы на данный момент, и это может привести к изменениям в дальнейшей парламентской работе. То есть, изменения в любом случае будут", - полагает политолог.

Как резюмировал Манастырлы, досрочные выборы очень многое изменят, и, в первую очередь, поставят политиков перед фактом, что в следующие полгода парламент распускать нельзя, и им предстоит определиться, стоит ли еще больше разочаровывать своих избирателей, рискуя на следующих выборах остаться без поддержки электората, или же они научатся наступать на горло своему эгоизму, своим амбициям и идти на определенные уступки, работая в интересах своих избирателей.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (112)

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Теги:
досрочные парламентские выборы, выборы в парламент Молдовы, парламент Молдовы


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