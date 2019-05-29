Манастырлы: в случае досрочных выборов блок ACUM потеряет часть мандатов

Многие эксперты прогнозируют, что в случае досрочных выборов расклад политических сил не поменяется. С этим мнением категорически не согласен политолог Сергей Манастырлы, который полагает, что для некоторых участников новые выборы невыгодны, а для других это может стать шансом приобрести дополнительные бонусы.

"Я полагаю, что любые изменения, даже, на первый взгляд, незначительные, могут спровоцировать большие сдвиги в политическом поле Молдовы", - заявил Манастырлы в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

По прогнозам политолога, блок ACUM в случае досрочных выборов потеряет часть мандатов.

Партия социалистов имеет шансы увеличить количество своих депутатов, но все зависеть будет от того, насколько они используют имеющиеся для этого возможности. Демократы, скорее всего, сохранятся в полном объеме, и может быть, немного "прирастут". Также есть шанс несколько увеличить количество мандатов у партии Шора. Что же касается коммунистов, то Манастырлы не исключил возможность их возвращения в парламент небольшим числом.

"И уже вот такая новая "солянка" значительно отличается от того, что представлено в парламенте Молдовы на данный момент, и это может привести к изменениям в дальнейшей парламентской работе. То есть, изменения в любом случае будут", - полагает политолог.

Как резюмировал Манастырлы, досрочные выборы очень многое изменят, и, в первую очередь, поставят политиков перед фактом, что в следующие полгода парламент распускать нельзя, и им предстоит определиться, стоит ли еще больше разочаровывать своих избирателей, рискуя на следующих выборах остаться без поддержки электората, или же они научатся наступать на горло своему эгоизму, своим амбициям и идти на определенные уступки, работая в интересах своих избирателей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK