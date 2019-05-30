Президент Союза нефтегазопромышленников РФ: когда Молдова останется без газа

Откажется ли Россия от транзита газа через Украину, и как это скажется на Молдове, рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Вопрос транзита российского газа через территорию Украины в 2020 году еще не решен, но Молдова, судя по всему, не останется без российского "голубого" топлива.

Такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

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"В ближайший десяток лет Молдова не останется без российского газа. В большой степени это, конечно, зависит от позиции Украины в данном вопросе, ведь в этом году у России истекает договор транзита с Украиной, но он будет продлен", - сказал эксперт.

Впрочем, даже если Россия и Украина не договорятся по этому поводу, для Молдовы это не катастрофа, утверждает собеседник.

"Молдова может подумать и про обратный реверс, ведь у нас есть "Турецкий поток", есть еще газопровод, который в свое время был построен в Турции и проходил через Болгарию, так что можно поискать и обходные пути для решения этой проблемы", - отметил Шмаль.

Помимо предложенного, энергетик видит еще один вариант сохранения поставок в Молдову российского природного газа.

"Ну, и в самом крайнем случае, есть у нас и СПГ - сжиженный природный газ, и тот объем, который потребляет Беларусь, вполне может решить ваши проблемы, если вдруг возникнут сложности с Украиной", - резюмировал собеседник.

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