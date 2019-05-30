Политолог о взаимодействии молдавских политиков: "А я в кино искала вас"

Политический аналитик Анжела Колацки рассказала в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о непростых задачах, стоящих перед молдавской политической элитой в преддверии возможных досрочных выборов в парламент.

Население Молдовы наблюдает как политики пытаются договориться во избежание досрочных выборов. Именно на основании своих выводов о том, кто хочет работать и взаимодействовать в парламенте, а кто нет, электорат отдаст предпочтение той или иной политической силе. Об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказала политолог Анжела Колацки.

"Социалисты приглашают акумовцев, акумовцы - социалистов, они никак не могут встретиться... "А я в кино искала вас"... Ведь политическое будущее партий зависит сейчас и от того, как избиратель поймет, кто именно виноват в том, что политики не нашли общий язык", - сказала Колацки.

Однако две партии могут практически не волноваться о потере голосов в случае досрочных выборов, уверена эксперт.

"У социалистов очень стабильный электорат, демократы выглядят сторонними наблюдателями, которые "ведут корабль" и владеют административным ресурсом. Поэтому серьезных угроз для этих партий досрочные выборы не представляют", - отметила политолог.

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Другое дело – правая оппозиция, для них досрочные выборы могут оказаться серьезным испытанием политической зрелости.

"Досрочные выборы могут состояться в конце лета, правый электорат в это время года либо в отпусках, либо отсутствует по другим причинам. У блока ACUM могут возникнуть очень серьезные проблемы, именно поэтому они сейчас демонстрируют желание прийти к какому-то знаменателю", - пояснила Колацки.

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