Политолог: политики могут спровоцировать в Молдове экономический кризис

Политический аналитик Сергей Манастырлы рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, всегда ли за политическим кризисом следует экономический.

После политического кризиса практически всегда следует кризис экономический – эту закономерность никто не отменял. Разразится ли в Молдове кризис в экономике из-за несговорчивости политических формирований, неспособных создать коалицию в парламенте – на это вопрос в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответил политолог Сергей Манастырлы.

"Я думаю, что существует риск, что некоторые политические силы могут попытаться создать иллюзию экономического кризиса, для того чтобы надавить на собеседников и заставить их немедленно согласиться на все предъявленные условия", - сказал Манастырлы.

Истинных предпосылок для кризиса в экономике в стране нет, уверен собеседник.

"Молдова в уникальной ситуации – правительство обладает практически полным объемом полномочий. Работайте дальше. Выполняйте свою программу, собирайте деньги, наполняйте бюджет, платите людям зарплату", - пояснил политолог.

У действующего правительства не связаны руки и будущее экономики страны зависит исключительно от благоразумия политиков.

"У правительства есть все рычаги для того, чтобы не допустить экономического кризиса в стране и, если он произойдет, или его видимость – в этом будет вина политиков", - резюмировал эксперт.