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Петр Олейник
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт: за пределами Кишинева строительство практически не ведется

Утро на Sputnik’e
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Эксперт в области недвижимости Петр Олейник рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, существует ли развитие рынка недвижимости в молдавских регионах.

Если в Кишиневе постройка коммерческого жилья продолжается, хоть и без былого строительного бума, то в регионах страны строительство многоквартирных домов практически не ведется – об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области недвижимости Петр Олейник.

"За пределами Кишинева практически нет коммерческого строительства, потому что себестоимость строительства примерно приближается к цене реализации", - сказал эксперт.

Застройщики не получают прибыль, в ущерб себе работать никто не будет, и данная ситуация отображает положение молдавской экономики и демографии.

"Если в Кишиневе в новых домах в среднем по рынку квадратный метр стоит 500-600 евро, то себестоимость строительства - около 400 евро квадратный метр. Это средние показатели. И цена реализации в регионах – те же 400-450 евро за квадратный метр", - объяснил Олейник.

Нет смысла строить даже в крупных молдавских городах, мелкие города и населенные пункты застройщиками даже не рассматриваются.

"Экономический смысл строительства в регионах исчез. Мы приблизились к ситуации, когда нет смысла строить даже в больших городах – в Бельцах, Кагуле, Унгенах. В меньших городах смысла строить еще меньше", - резюмировал собеседник.  

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Теги:
себестоимость, регионы, Молдова, квартиры, недвижимость


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