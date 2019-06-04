Эксперт рассказал о самой замалчиваемой проблеме молдавской экономики

Экономика Молдовы, ее состояние, является темой постоянных дискуссий, споров и политических спекуляций. Существует великое множество объяснений почему Молдова не может избавиться от статуса самой бедной страны Европы. Вместе с тем, есть кое-что в молдавской экономике, что разительно отличает ее от экономик развитых стран, и тема эта почти не муссируется – об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"У нас существует огромная проблема, связанная с распределением налоговой нагрузки. На заработную плату у нас очень большой налог, а налоговая нагрузка на капитал – весьма скромная. У нас об этом почти не говорят", - пояснил экономист.

Система распределения полученной прибыли в Молдове отвечает исключительно интересам собственника, утверждает эксперт.

"Распределение того, что создается в течение года непропорционально. 65% прибыли уходит к тем, у кого капитал, а 35% - к наемным работникам. В европейских странах, кстати, ситуация примерно обратная", - сказал Гырбу.

Системе налогообложения Молдовы, несмотря на ее реформу, очень далеко до развитых экономически стран.

"Владельцы капитала у нас зарабатывают чрезвычайно много, а налоговая нагрузка на данных участников экономической деятельности – маленькая", - заключил собеседник.

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