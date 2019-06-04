Ужанков: современные люди утратили культуру чтения

Почему чтение стало малопопулярным занятием и в чем причина того, что за несколько десятков лет мы практически утратили интерес к книгам, рассказал доктор филологических наук, профессор Александр Ужанков.

В Кишиневе с лекцией выступил доктор филологических наук, кандидат культурологии, теоретик и историк русской литературы и культуры Древней Руси, профессор Александр Ужанков. В эфире передачи "Утро на Sputnik’е" он поделился своими наблюдениями, как книги постепенно утратили свою популярность, а человек с книгой стал редкостью.

"Я человек из тех времен, когда были популярны споры "физиков" и "лириков". И из среды гуманитариев, и из "технарей" было много достойных авторов. По большому счету, было неважно, кто ты по профессии, важно, как ты относишься к литературе", - рассказал в беседе эксперт.

Профессор вспомнил, как в бытность студентом он, как и многие, "охотился" за свежими изданиями, литературными новинками.

"В университете студенту давали книгу на ночь, утром ее нужно было вернуть, так как очередь желающих ее прочитать - человек 40. Мы читали все литературные новинки, все, что выходило в журналах. Тот же роман "Мастер и Маргарита" я впервые прочел в журнале "Москва". У нас был культ чтения!", - сообщил собеседник.

По словам профессора, сейчас невозможно вспомнить ни одного фильма из снятых за последние 20 лет, где показывали бы книги. В самом обществе вырабатывается если не негативное, то безразличное отношение к книге. А молодое поколение очень быстро все впитывает и реагирует на то, что видит вокруг. В результате мы получили практически не читающее общество.

"К сожалению, читают сейчас очень мало. Думаю, одна из причин состоит в том, что мы утратили навыки чтения. Вспомните советские фильмы. Практически в каждом фильме мы видели человека с книгой. Или показывали квартиру, а там книжные шкафы и полки. Книги обязательно были в поле зрения", - отметил Ужанков.

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