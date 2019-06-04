18:48 04 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.36
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.68
Поиск
Александр Ужанков
© Sputnik / Osmatesco

Ужанков: современные люди утратили культуру чтения

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
27 0 0

Почему чтение стало малопопулярным занятием и в чем причина того, что за несколько десятков лет мы практически утратили интерес к книгам, рассказал доктор филологических наук, профессор Александр Ужанков.

В Кишиневе с лекцией выступил доктор филологических наук, кандидат культурологии, теоретик и историк русской литературы и культуры Древней Руси, профессор Александр Ужанков. В эфире передачи "Утро на Sputnik’е" он поделился своими наблюдениями, как книги постепенно утратили свою популярность, а человек с книгой стал редкостью.

А. С. Пушкин
© Sputnik / Евгений Панасенко
Пропаганда чтения литературы и истории - как это делается в Молдове

"Я человек из тех времен, когда были популярны споры "физиков" и "лириков". И из среды гуманитариев, и из "технарей" было много достойных авторов. По большому счету, было неважно, кто ты по профессии, важно, как ты относишься к литературе", -  рассказал в беседе эксперт.

Профессор вспомнил, как в бытность студентом он, как и многие, "охотился" за свежими изданиями, литературными новинками.

"В университете студенту давали книгу на ночь, утром ее нужно было вернуть, так как очередь желающих ее прочитать - человек 40. Мы читали все литературные новинки, все, что выходило в журналах. Тот же роман "Мастер и Маргарита" я впервые прочел в журнале "Москва". У нас был культ чтения!", - сообщил собеседник.

Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин ради разговора с Додоном отложил чтение Пушкина

По словам профессора, сейчас невозможно вспомнить ни одного фильма из снятых за последние 20 лет, где показывали бы книги. В самом обществе вырабатывается если не негативное, то безразличное отношение к книге. А молодое поколение очень быстро все впитывает и реагирует на то, что видит вокруг. В результате мы получили практически не читающее общество.

"К сожалению, читают сейчас очень мало. Думаю, одна из причин состоит в том, что мы утратили навыки чтения. Вспомните советские фильмы. Практически в каждом фильме мы видели человека с книгой. Или показывали квартиру, а там книжные шкафы и полки. Книги обязательно были в поле зрения", - отметил Ужанков.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Библиотеки в Молдове: переход от чтения к информированию общества
Теги:
книги, молодежь, чтение, литература


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

На что стоит посмотреть из под небес: выбор бывалых путешественников - фото
ОГНЕННАЯ РЕКА ЭТНЫ
Этна: раскаленные потоки устремляются вниз по склонам
Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
Гром и молния: как защитить себя во время грозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться