14:34 05 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.50
  • USD18.21
  • RUB0.28
  • RON4.33
  • UAH0.67
Поиск
Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт: эпоха романтизма в Интернете закончена, за вами могут прийти

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
87 0 0

Президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, чем в наше время могут закончиться "посиделки" в Интернете.

Интернет - это не просто всемирная библиотека, новая реальность и плод научно-технической революции. Интернет — это еще и угрозы, в том числе безопасности пользователей. Поиск и сбор информации, связанной с терроризмом, реальным насилием, сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, может закончиться для интересующегося плачевно. Более того, можно стать жертвой чьего-либо злого умысла, когда преступники или конкуренты намеренно "превратят" вас в террориста или педофила. 

Мошенники обирали через соцсети находящихся за рубежом граждан Молдовы>>> 

Facebook
© AFP 2019 / LOIC VENANCE
Большой Брат, помоги: Facebook попросил государство регулировать интернет

Возможно ли обезопасить себя от подобных действий злоумышленников в Интернете? Как случайно не попасть на сайты с противоправным контентом? На эти вопросы в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответил президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев.

"Обезопасить себя полностью невозможно. Минимизировать риски – да. Я бы не рекомендовал заходить на все сайты подряд. Выберите себе сайты для посещения с законным содержимым. Если вы интересуетесь, к примеру, взрывчаткой, то следует понимать, что это мониторится. К вам могут прийти с вопросами, и вам нужно будет объясниться", - сказал эксперт.

Многие пользователи наивно уверены, что Интернет – это вседозволенность, но это не так, утверждает собеседник.

"Эпоха романтизма в Интернете прошла, исходите из того, что все ваши действия контролируются и фиксируются, и к вам действительно могут прийти. Поэтому всегда нужно осознавать, что полная свобода в Интернете – это иллюзия", - объяснил Кунев.

Болокан: молдавская таможня будет конфисковывать подделки с Aliеxpress>>>

Эксперт рассказал также, что поиск безобидной и развлекательной информации в Сети может отправить вас на сайты с порнографическим содержанием, поэтому нужно очень аккуратно кликать на ссылки.

"Если вы хотите занять государственную должность, вас могут спросить о том, насколько вы достойный кандидат, если часть своего времени вы тратите на порнографию. Google отслеживает все ваши запросы, хотите вы этого или нет, и спецслужбы любого государства могут отслеживать эти запросы. Китай мониторит все запросы своих граждан. А что делают наши спецслужбы, мы не знаем, можем только предполагать. Исходите из этого", - резюмировал Кунев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В России запущен интернет-проект, посвященный парадам Победы
"Проклятый интернет" - почему старшее поколение боится всего нового
Теги:
спецслужбы, порнография, терроризм, безопасность, Интернет


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

На что стоит посмотреть из под небес: выбор бывалых путешественников - фото
К лету готовы: в российской армии испытали новейшую боевую технику - видео
Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
Гром и молния: как защитить себя во время грозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться