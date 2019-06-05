Эксперт: эпоха романтизма в Интернете закончена, за вами могут прийти

Президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, чем в наше время могут закончиться "посиделки" в Интернете.

Интернет - это не просто всемирная библиотека, новая реальность и плод научно-технической революции. Интернет — это еще и угрозы, в том числе безопасности пользователей. Поиск и сбор информации, связанной с терроризмом, реальным насилием, сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, может закончиться для интересующегося плачевно. Более того, можно стать жертвой чьего-либо злого умысла, когда преступники или конкуренты намеренно "превратят" вас в террориста или педофила.

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Возможно ли обезопасить себя от подобных действий злоумышленников в Интернете? Как случайно не попасть на сайты с противоправным контентом? На эти вопросы в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответил президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев.

"Обезопасить себя полностью невозможно. Минимизировать риски – да. Я бы не рекомендовал заходить на все сайты подряд. Выберите себе сайты для посещения с законным содержимым. Если вы интересуетесь, к примеру, взрывчаткой, то следует понимать, что это мониторится. К вам могут прийти с вопросами, и вам нужно будет объясниться", - сказал эксперт.

Многие пользователи наивно уверены, что Интернет – это вседозволенность, но это не так, утверждает собеседник.

"Эпоха романтизма в Интернете прошла, исходите из того, что все ваши действия контролируются и фиксируются, и к вам действительно могут прийти. Поэтому всегда нужно осознавать, что полная свобода в Интернете – это иллюзия", - объяснил Кунев.

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Эксперт рассказал также, что поиск безобидной и развлекательной информации в Сети может отправить вас на сайты с порнографическим содержанием, поэтому нужно очень аккуратно кликать на ссылки.

"Если вы хотите занять государственную должность, вас могут спросить о том, насколько вы достойный кандидат, если часть своего времени вы тратите на порнографию. Google отслеживает все ваши запросы, хотите вы этого или нет, и спецслужбы любого государства могут отслеживать эти запросы. Китай мониторит все запросы своих граждан. А что делают наши спецслужбы, мы не знаем, можем только предполагать. Исходите из этого", - резюмировал Кунев.

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