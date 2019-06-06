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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев об интернет-безопасности: антивирусные программы нужны не всем

Утро на Sputnik’e
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Нужны ли вообще антивирусные программы рядовому интернет-пользователю, который заходит только на ограниченное количество проверенных ресурсов, рассказал в эфире радио Sputnik Молдова президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев.

Существует мнение, что компании, продающие антивирусные программы, сами пишут вирусы и распространяют их, чтобы затем продать пользователю "противоядие". И иногда у пользователей возникает резонный вопрос – а так ли он нужен, этот антивирус, если человек заходит, допустим, только в почту и на новостные сайты?

"Любая операционная система включает в себя элементы антивирусной системы. Просто антивирусные компании, которые занимаются производством антивирусных систем, раньше отслеживают появление новых вирусов", - рассказал Кунев в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

Espionage
© Photo : Sergey Nivens
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По словам эксперта, если для пользователя критично обеспечивать собственную интернет-безопасность – ну, скажем, если речь идет о сотруднике банка, то для него критично отслеживать появление новых вирусов на самой ранней стадии. И в этом случае, конечно, нужны самые совершенные антивирусные программы.

"Если же вы рядовой пользователь, если знаете основы безопасности в интернете, не нажимаете на первые попавшиеся ссылки и заходите только на ограниченное количество проверенных сайтов, не посещаете сомнительные ресурсы, то в специальных антивирусных программах большой нужды нет", - резюмировал Кунев.

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Теги:
кибербезопасность, интернет, интернет-сайты, интернет-вирус, антивирус


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