15:02 10 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD18.12
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.68
Поиск
Teodor Cârnaț
© Sputnik / Osmatesco

Эксперт: кто может распустить Конституционный суд Молдовы

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (65)
819 0 0

Эксперт в области права Теодор Кырнац рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, может ли кто-то переформатировать состав Конституционного суда.

В последнее время, как, впрочем, и ранее, Конституционный суд Молдовы принял ряд решений, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые эксперты говорят о том, что этот орган не является независимым и ему требуется "перезагрузка". Кто вправе ее произвести по молдавским законам – на этот вопрос в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" ответил эксперт в области права Теодор Кырнац.

"В Конституции Молдовы написано, что Конституционный суд — это автономный институт в государстве. Автономность должна гарантировать независимость данного суда. По нынешнему закону никто не может распустить Конституционный суд", - сказал эксперт.

Конституционный суд Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Конституционный суд вынес решение относительно политического кризиса в Молдове

Вместе с тем юрист утверждает, что есть возможность законным способом переформатировать состав Конституционного суда.

"Однако существует воля народа, которая рассматривается в парламенте избранными депутатами. Если Конституционный суд нарушает высший закон страны, то парламент может принять новый закон и на его основании приостановить мандаты ныне действующих судей Конституционного суда. Это может сделать исключительно парламент страны", - объяснил Кырнац.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (65)

По теме

Брутер: в Молдове кризис двоевластия должен быть быстро решен
Политолог: что стало истинной причиной нынешнего кризиса в Молдове
Теги:
перезагрузка, закон, Парламент, Конституционный суд, Конституция


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Политический кризис в Молдове: фото
Политический кризис в Молдове: фото из двух противостоящих лагерей
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
Формирование парламентского большинства и правительства в Молдове
Новый состав правительства и руководства парламента Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться