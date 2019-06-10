Эксперт: кто может распустить Конституционный суд Молдовы

Эксперт в области права Теодор Кырнац рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, может ли кто-то переформатировать состав Конституционного суда.

В последнее время, как, впрочем, и ранее, Конституционный суд Молдовы принял ряд решений, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые эксперты говорят о том, что этот орган не является независимым и ему требуется "перезагрузка". Кто вправе ее произвести по молдавским законам – на этот вопрос в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" ответил эксперт в области права Теодор Кырнац.

"В Конституции Молдовы написано, что Конституционный суд — это автономный институт в государстве. Автономность должна гарантировать независимость данного суда. По нынешнему закону никто не может распустить Конституционный суд", - сказал эксперт.

Вместе с тем юрист утверждает, что есть возможность законным способом переформатировать состав Конституционного суда.

"Однако существует воля народа, которая рассматривается в парламенте избранными депутатами. Если Конституционный суд нарушает высший закон страны, то парламент может принять новый закон и на его основании приостановить мандаты ныне действующих судей Конституционного суда. Это может сделать исключительно парламент страны", - объяснил Кырнац.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK