Кузнецов: Конституционный суд в Молдове постоянно менял текст Конституции

Эксперт в области права Александр Кузнецов в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, что Конституционный суд в Молдове постоянно превышал свои полномочия.

Начиная с 2013 года Конституционный суд не только интерпретировал законодательство, но и добавлял некоторые моменты в Конституцию, дополнял какие-то статьи. Об этом сообщил гость передачи "Утро на Sputnik’е" радиостудии Sputnik Молдова Александр Кузнецов.

"В действительности в Конституции написано, что президент может распустить парламент. Но "может" не означает "обязан", - объяснил эксперт.

По словам Кузнецова, эти полномочия у президента остались с того времени, когда Молдова была президентской страной. Роспуск парламента – это санкция, оставшаяся в президентской власти, когда президент мог применять наказательные меры к парламенту. В Конституции сказано, что, если парламент находится в состоянии кризиса, президент может применить к парламенту санкции. То есть, президент имеет право это сделать, однако это вовсе не подразумевает, что он обязан распустить парламент.

"7 июня – это не срок, когда президент обязан распустить парламент. Это срок, начиная с которого президент может применять к парламенту санкции. Этот момент может тянуться довольно долго – и год, и два", - заявил Кузнецов.

В данном случае, как отметил эксперт, произошло вмешательство Конституционного суда в текст Конституции. Практику, когда Конституционный суд добавляет что-то к тексту Конституции, позволили сами депутаты, которые с 2013 года просто наблюдали, как Конституционный суд понемногу редактировал первоначальный текст, вместо того, чтобы вовремя сказать "стоп".

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