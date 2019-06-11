Политолог: в разрешении молдавского кризиса будут участвовать США, ЕС и Россия

Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о тупиковом характере политического конфликта в стране.

Мировые державы и менее крупные страны не будут массово и однозначно поддерживать новое правительство Молдовы, а традиционно объявят происходящее в стране внутренним конфликтом – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Зарубежные страны не спешат массово признавать новое правительство. Скорее всего чаще можно будет услышать заявления о необходимости разрешения конфликта мирным путем, считая происходящее внутренним молдавским делом", - сказал Жук.

Вместе с тем эксперт уверен, что три мировых игрока обязательно будут участвовать в разрешении политического кризиса в Молдове.

"В то же время, исходя из того, что каждая из сторон не отступает от своих требований, я склоняюсь к тому, что будет необходимо посредничество со стороны ЕС, США и РФ, раз уж устоялся такой "треугольник", - отметил политолог.

Судить же об исходе политического противостояния в Молдове эксперт пока не берется.

"Пока очень и очень сложно судить о том, как будет решен этот конфликт. Переговоры между участниками конфликта сейчас кажутся невозможными", - резюмировал собеседник.

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