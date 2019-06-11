Кунев: защищены ли молдавские банки от кибератак

Достаточно ли молдавские банки защищены от киберугроз, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Республики Молдова Вячеслав Кунев.

До сих пор многие граждане с опаской относятся к хранению средств на банковских картах, и, получив зарплату, предпочитают деньги сразу снимать. И хотя тот же веб-банкинг сейчас очень распространен, есть те, кто с недоверием относится к этой услуге, считая, что денежные средства в любой момент могут быть похищены с банковских счетов. Надежны ли молдавские банки, или за сохранность своих средств на счетах все же стоит опасаться?

Как рассказал Вячеслав Кунев в эфире программы "Утро на Sputnik’е", сейчас преступления, совершаемые исключительно с целью извлечь финансовую выгоду, ушли на второй план. Гораздо более важные цели, которые преследуют орудующие в сети взломщики, – это кибервойна с другими государствами и контроль над ключевой инфраструктурой. По сути, цели преступников стали куда более глобальными, и финансовых преступлений в сети становится меньше.

Что же касается конкретно молдавских банков, то они, на взгляд эксперта, защищены гораздо лучше, чем большинство западных банков.

"Так сложилось, что у нас требования к информационной безопасности всегда были на порядки жестче, чем на Западе. На постсоветском пространстве раньше внедрили цифровую подпись, чем в западных банках. Они не понимали, зачем у нас такие сложности", - рассказал эксперт.

По словам Кунева, причина того, что на Западе гораздо более беспечно относятся к вопросам безопасности, состоит в том, что все депозиты и текущие счета страхуются. И даже если какие-то деньги со счетов кому-то удается украсть, банк молча за счет страховых резервов покрывает убытки. Это стандартная схема, так проще работать.

"Банки на Западе придерживаются простого правила, что уровень безопасности должен быть адекватен возможным рискам. То есть, если на счету, условно говоря, 10 тыс. долларов, а система безопасности стоит 100 тыс. долларов, то нет смысла тратиться на такую систему", - заявил Кунев.

Он сообщил, что в Молдове банки исходят из принципа абсолютной безопасности – не важно, сколько денег хранится, но система безопасности должна быть такой, чтоб ее было максимально сложно взломать.

"Что касается интернет-банкинга, то я, как специалист, нахожу эту систему максимально жесткой, даже, возможно, излишне. Наши банки используют достаточно совершенные системы безопасности", - резюмировал эксперт.