Экономист: что ждет курс молдавского лея в связи с политическим кризисом

Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь рассказала в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, стоит ли ждать обвала курса молдавской валюты.

Экономический кризис всегда следует за периодом политической нестабильности, к сожалению, этот закон еще никто не отменил. Граждан Молдовы волнует вопрос устойчивости курса молдавского лея в нынешнее неспокойное время – что будет с курсом и как действовать в нынешней ситуации, на эти вопросы в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответила экономист, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

"Мы все жители Молдовы и везде мы используем при наличном или безналичном расчете нашу молдавскую валюту. Поэтому, если мы хотим усугубить кризис – самое время помчаться в обменные пункты", - сказала экономист.

Подавляющее большинство наших граждан не имеют крупных финансовых накоплений и в этих условиях попытки спасти или преумножить свои капиталы лишены смысла.

"У очень небольшой части нашего населения есть свободные денежные средства, которые могут быть конвертированы в другую валюту и не потрачены. Купить же 100 долларов, чтобы завтра поменять их обратно на леи и получить выигрыш в 50 банов – это не серьезно", - объяснила Шеларь.

Особая ответственность сейчас лежит на СМИ, уверена экономист.

"Средства массовой информации сейчас должны действовать очень аккуратно, осторожно и не сеять панику" – резюмировала эксперт.

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