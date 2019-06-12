Ларюшина: ни один иностранный инвестор не станет сейчас работать в Молдове

Нынешняя сложная политическая ситуация интерпретируется нашими международными бизнес-партнерами, инвесторами как в высшей степени рискованная. Такое мнение высказала Ларюшина в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии "Sputnik Молдова".

По словам эксперта, молдавская экономика рассматривается иностранными деловыми кругами, как та, от которой нужно держаться подальше, пока государство не пройдет нынешний этап и не вернется к стабилизации.

"То, что мы наблюдаем, с точки зрения бизнес-проектов, инвестиций, развития бизнеса – это наихудший вариант", - заявила Ларюшина.

Единственный позитивный момент во всем этом, как полагает экономист, это то, что таким образом проходит этап взросления стран, которые хотят остаться независимыми, суверенными, готовыми отвечать за состояние своей экономики, за то, как себя чувствует бизнес в этих странах.

Сейчас, по мнению эксперта, в Молдове скомпрометирован политический класс, который в нормальных условиях является одной из сторон переговоров, скомпрометированы элиты, на которые ориентируются при принятии деловых решений. В таких условиях ни один нормальный инвестор на рынок не зайдет, пока не получит гарантий того, что, во-первых, те бизнес-модели, которые они тут развивают, находятся под защитой, а во-вторых, что ситуация завтра не изменится с приходом какой-то другой силы, и здесь не возникнут некие дополнительные риски, вызванные абсолютно нестабильной ситуацией.

"Нам еще долго предстоит избавляться от той репутации, которую страна заработала", - заключила Ларюшина.

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