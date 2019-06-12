Брутер: у правительства Майи Санду есть шансы на успешную работу

Как долго сможет успешно функционировать правительство Майи Санду и будет ли оно успешным – на этот вопрос попытался ответить эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Смогут ли слаженно работать в правительстве социалисты и блок ACUM, учитывая определенные идеологические противоречия, существующие между этими двумя политическими силами? Владимир Брутер полагает, что правительство Майи Санду вполне может успешно работать при определенных условиях.

"Никаких противоречий в правительстве нет, оно достаточно однородно. Будет ли оно успешным или нет – зависит от того, какой срок ему отведен", - заявил Брутер в эфире передачи "Утро на Sputnik’е" радиостудии Sputnik Молдова.

Эксперт отметил, что если правительство Майи Санду будет работать положенный срок – четыре года, то у него есть все шансы на успешную деятельность. Если же речь зайдет о досрочных выборах, которые будут назначены через полгода – то за такой короткий срок, конечно же, отметиться чем-то позитивным правительство просто не успеет.

Напомним, что 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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