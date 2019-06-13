Ларюшина: зачем инвесторам приходить в Молдову

Чем Молдова могла бы привлечь инвесторов и почему на данном этапе они не готовы вкладываться в нашу страну, рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

В Молдове есть то, что может заинтересовать инвесторов, уверена Татьяна Ларюшина. По ее словам, в нашей стране очень много благоприятных возможностей, и даже такие ограничения, как небольшая территория государства, можно было бы конвертировать в большие преимущества. Ведь природа предпринимательства и состоит в том, чтобы первым увидеть некоторое сочетание факторов, которые приводят к выгодам и прибыли.

"Молдова – не та территория, на которой можно поставить крест, это не какая-нибудь выжженная пустыня. Есть масса людей, которые давно придумали какие-то бизнес-идеи и знают, как их здесь реализовать", - заявила эксперт в передаче "Утро на Sputnik’е" радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению Ларюшиной, самая большая сложность в данный момент – это наши элиты, дискредитировавшие себя и создавшие себе репутацию продажных.

"Вопрос, зачем инвесторам сюда приходить – это вопрос выгод, которые можно получить, используя имеющиеся ресурсы, сложившуюся конъюнктуру и ряд других факторов, которые позволяют реализовывать в этой стране прибыльные и интересные проекты теми, кто это умеет делать", - сказала Ларюшина.

Как отметила экономист, для того, чтобы инвесторы пришли в Молдову, должны быть созданы условия. Причем совершенно неважно – российские это будут инвестиции, американские или европейские. В первую очередь, необходимы твердые гарантии инвесторам.

"Молдова всегда была интересна инвесторам, но на определенном этапе нам действительно не повезло с нашими элитами. Надеюсь, происходящее сегодня в стране - это просто эпизод, через который мы должны пройти", - заключила Ларюшина.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK