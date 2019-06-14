Эксперт: Молдова "пробила дно"

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина говорит в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, что разразившийся в стране политический кризис вполне закономерен.

Нынешний политический кризис в Молдове следовало ожидать, особенно с учетом того, что многие годы страну покидают самые активные и предприимчивые граждане, которые могли бы своей деятельностью и авторитетом "вытащить из ямы" экономического и политического упадка государство – такую мысль в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Когда страна живет очень долго в состоянии хронической болезни, ее силы истощаются. Люди, которые были украшением этого народа давно уехали и живут в других странах и там реализуют все свои проекты", - сказала эксперт.

Экономист утверждает, что нынешний кризис может привести к оздоровлению государства, хотя гарантировать это нельзя.

"Все это – сознательная политика по выдавливанию отсюда тех, кто мог бы составить сильную конкуренцию тем, кто сейчас доминируют в обществе и кто не заслуживает того, чтобы на их поступки и "истории успеха" ориентировались. Стоит надеяться, что так взрослеют государства", - отметила Ларюшина.

Обвинять же Запад или Восток во вмешательстве во внутренние дела страны удобней всего для тех, кто отказывается принимать грустную реальность.

"Не хочу, чтобы мы перекладывали ответственность на геополитических игроков, ответственность лежит на нас, на гражданах, которые выбирают себе такую власть. И на власти, которая смеет себя так называть. Вот до чего мы довели всю эту позорную историю, вместо того, чтобы гордиться своей страной", - резюмировала собеседница.

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