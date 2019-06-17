Эксперт: новое правительство пойдет на непопулярные меры

Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь рассказала в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, что ждет в ближайшее время молдавскую экономику.

Любые политические изменения вызывают трансформации в экономике и уровне жизни людей, и конечно же все в Молдове сейчас ожидают перемен к лучшему – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказала директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

"Все граждане Молдовы сейчас хотят стабильности и надежды на изменения к лучшему, вне зависимости от наших различий. Может и должно быть лучше – это мы ощущаем. Мы должны поддержать новое правительство", - сказала экономист.

Вместе с тем эксперт уверена, что новое правительство не сможет прибегать к популистским мерам и гражданам придется "затянуть пояса".

"Нужно понимать, что наша поддержка вновь утвержденного кабинета и парламентского большинства должна будет заключаться и в том, что мы должны быть готовы к непопулярным решениям. Это относится и к рядовым гражданам, и к бизнесменам, как ни горько и печально это осознавать", - отметила Шеларь.

Реальные экономические реформы могут вызвать неудовольствие граждан, но тут важно понимать, что за реформами должен следовать экономический рост.

"Не стоит ожидать, что стабилизация ситуации будет пахнуть розами. Так не получится. И чтобы ожидания лучшего будущего стали реальностью, нужно к этому быть готовым", - резюмировала собеседница.

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