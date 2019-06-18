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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco

Политолог: как долго продлится союз ПСРМ и ACUM

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (119)
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Политический аналитик Сергей Манастырлы высказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" свое мнение о будущем временного альянса в парламенте страны.

Отношения между партнерами по временной коалиции в нынешнем парламенте Молдовы всегда были сложными. Об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.   

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"За время трехмесячного переговорного процесса они порой "вставляли шпильки" друг другу, срывая переговоры. Да и сейчас порой в их отношениях чувствуется напряжение", - сказал политолог.

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Вместе с тем, и у социалистов, и у акумовцев есть шанс показать себя настоящими патриотами, работающими на благо страны без актуализации геополитических противоречий, считает эксперт.

"Я не уверен, что их временный союз продлится больше года. В противном случае это будет подвигом с их стороны и можно будет заказывать памятник участникам этого союза. Если они надолго удержатся в одной упряжке, не разорвут страну и не спровоцируют новый виток политического кризиса, это покажет их политическую зрелость", - отметил Манастырлы.  

Однако существует вероятность, что, выполнив объявленную ранее общую задачу, ПСРМ и ACUM начнут политическую войну друг с другом.

"Полагаю, что как только станет очевидной судьба Демпартии, как только победители, получившие власть, смогут взять под контроль Генеральную прокуратуру и определятся с судьбой Конституционного суда, тогда, уверенные в своих силах, они могут начать заниматься друг другом", - резюмировал эксперт.    

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (119)

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