Пулбере: что именно нарушили судьи Конституционного суда

Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что Конституционный суд страны давно превысил свои полномочия.

Деятельность Конституционного суда Молдовы вызывает все больше вопросов не только у экспертного сообщества, но и у граждан страны, далеких от глубинных знаний Конституции и правовых актов. По мнению бывшего председателя Конституционного суда Молдовы Дмитрия Пулбере, которое он высказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова, Конституционный суд Молдовы нарушил не только молдавские, но и международные правовые акты.

"Судьи Конституционного суда дошли до того, что иногда диву даешься. Свои решения они считают частью Конституции. Они допустили злоупотребление правом. Этим они превысили свои полномочия", – сказал Пулбере.

Злоупотребление правом – это повод пристально рассмотреть деятельность тех, кто должен был являться гарантом Конституции страны.

"Судьи забыли о Конституции и о международных актах, где зафиксировано такое понятие как "злоупотребление правом", а это очень серьезное нарушение", - заявил эксперт.

Пулбере уверен, что Конституционный суд Молдовы явно превысил свои полномочия, и это должно вызвать серьезные последствия.

"В Конституции страны прописано, что судьи Конституционного суда обладают иммунитетом, они назначаются на шестилетний срок и никто, вроде как, не имеет права их отозвать. Конституционный суд формируется ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной для того, чтобы этот суд был нейтральным и вместе с тем - гарантом Конституции. Это и есть святая обязанность Конституционного суда, а не создавать новые нормы, вторгаться в Конституцию и злоупотреблять своим правом, а после, злоупотребляя своим правом, превышать свои полномочия", - резюмировал собеседник.

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