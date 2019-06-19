Кунев об искусственном интеллекте: монстра выпустили из пробирки

Вопросы морали будут постепенно выходить на первый план по мере технологического развития общества, полагает президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Республики Молдова Вячеслав Кунев.

Чем больших успехов человечество достигнет в сфере развития высоких технологий, тем чаще будут вестись споры о морально-нравственных аспектах разработок в области искусственного интеллекта. Такого мнения придерживается гость программы "Утро на Sputnik’е" радиостудии Sputnik Молдова Вячеслав Кунев.

"Эти дискуссии начались с подачи владельцев крупнейших IT-компаний, которые, обладая большим объемом информации, вдруг поняли, какого монстра они создали. Они осознают, что теперь не совсем понятно, что со всем этим делать", - заметил Кунев.

Как рассказал эксперт, сейчас все армии мира начинают использовать искусственный интеллект просто в силу того, что он гораздо быстрее, чем человеческий мозг, обрабатывает информацию, на порядки быстрее анализирует, реагирует на ситуацию и т.д. В итоге, человечество приходит к выводу, что возможно, было бы логичным отдать ему и функцию принятия конечного решения.

"В итоге, весь мир разделился на две части: условный Запад, где сначала принимают законы, а потом уже действуют, и условный Восток, который сначала реализует что-либо, а потом уже думает, стоит ли под это законы писать", - сообщил Кунев.

Так, по словам эксперта, произошло с клонированием, когда Запад счел аморальным выращивать "искусственных людей", а Китай, судя по многочисленным данным, до сих пор продолжает опыты в этом направлении.

"И вот эта боязнь отстать в высокотехнологичной гонке вводит человечество в очень сложную ситуацию, и как она будет решаться, я пока не знаю", - резюмировал эксперт.

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