Социолог: получат ли пенсии молдаване, рожденные после 1970 года

Социолог Василий Кантаржи рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, что ждет ныне работающих граждан Молдовы по достижении ими пенсионного возраста.

Несколько лет назад молдавские социологи озвучили пугающую и депрессивную информацию, касающуюся пенсионной системы страны – граждане, возраст которых приближается к 50 годам, пенсий от государства, скорее всего, не дождутся. Так ли это? Ответ на этот вопрос в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова дал социолог Василий Кантаржи.

"Если не будет проведена реформа пенсионной системы, эти граждане не получат пенсий. Пенсионная система должна быть приведена в соответствие с сегодняшними демографическими и социально-экономическими реалиями", - сказал Кантаржи.

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"В нынешнем виде пенсионную систему нельзя сохранить функциональной. Определенные попытки реформировать пенсионную систему проводятся, но мы очень сильно запоздали", - отметил социолог.

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20 лет упущено, уверен Кантаржи, за эти годы пенсионная система Молдовы могла стать функциональной и адекватной нынешней социально-экономической ситуации.

"Впервые о пенсионной реформе заговорили при правительстве Стурзы в 2000 году. Тогда уже все "горело". Потом все заморозили, и только пару лет назад начали делать новые робкие шаги в этом направлении. И когда мы говорим о том, что у нас сейчас маленькие пенсии, мы должны "поблагодарить" тех, кто в свое время заморозил реформу пенсионной системы", - резюмировал собеседник.

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