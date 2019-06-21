Врач-инфекционист: отдыхающих в Греции подстерегает серьезная опасность

Министерство здравоохранения Греции настоятельно рекомендует туристам пользоваться репеллентами и носить одежду с длинными рукавами, чтобы предохранить себя от укусов комаров, которые могут закончится смертью. Все дело в опаснейшем заболевании, переносимом насекомыми, – лихорадке Западного Нила. Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова сообщила в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова, что проблема, к сожалению, весьма актуальна.

"Нас, врачей, эта информация очень огорчила. Ведь все мы знаем, насколько Греция популярна для отдыха у наших граждан. Раньше в Греции не было такого количества комаров", - сказала Кирьякова.

Увеличение числа комаров и рост числа заболевших лихорадкой Западного Нила, возможно, связаны с изменениями климата, утверждает эксперт.

"Риск заражения зависит исключительно от количества комаров, от их концентрации. Вполне может быть, что погодные условия этого года благоприятствовали увеличению количества насекомых. Ведь в мае в Греции были очень сильные дожди, такого раньше практически не происходило. Дождь и смена температуры – идеальные условия для массового размножения комаров", - сказала врач.

Возможно ли распространение заболевания в Молдове, пока судить сложно, говорит собеседница, но молдавский климат и рельеф менее благоприятны для размножения комаров опасных видов.

"Нам может казаться, что все это далеко и опасности нет, но проблема все более актуальна, в том числе и для Румынии. Нас пока спасает только то, что в Молдове, к счастью, нет такого уровня заболоченности и стоячих вод, как у соседей", - резюмировала Кирьякова.

По данным экспертов, в прошлом году в Греции более 300 человек заразились лихорадкой Западного Нила, из них погибли 50.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK