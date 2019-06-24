Врач-инфекционист: молдавские клещи становятся все опасней

Ежедневно граждане Молдовы, укушенные клещом, обращаются в медицинские учреждения. По словам экспертов, сейчас таких обращений больше, чем в прошлом. Проблема действительно актуализировалась – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Процент клещей, которые являются носителем этого микроба растет. Более того – у клещей очень поменялся ареал обитания и время их активности. Раньше люди приходили к врачу с клещами уже в апреле месяце, и к началу летней жары активность клещей ранее сходила на нет. Сейчас же они продолжают кусать людей", - сказала врач.

Главная опасность, исходящая от местных клещей, – вероятность заражения болезнью Лайма, или клещевым боррелиозом. Болезнь эта сложная, особенно при отсутствии быстрого и адекватного лечения, говорит эксперт.

Как летом спастись от комаров и других насекомых>>>

"Нужно понимать, что в Молдове 60% клещей заражены боррелиозом. Поэтому понятна вероятность заболеть при укусе клеща. Конечно, не все укушенные заболеют болезнью Лайма, но проблем в том, что мы не знаем заранее заражен или нет присосавшийся клещ", - объяснила Кирьякова.

Проблема еще и в том, говорит врач, что болезнь Лайма может принять сложную, нейрогенную форму, когда исход заболевания может быть неблагоприятен.

"Болезнь Лайма успешно лечится, если, конечно, не имеет энцефалитической формы. Все знают кожные признаки заражения – красные кольца на коже, вокруг укуса, все видели эти фотографии. Но мозг ведь не сфотографируешь. Есть такое понятие, как нейрогенная форма, причем она может быть, как итог хронической болезни Лайма, так и ее острой формы. И это по-настоящему опасно", - резюмировала эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK