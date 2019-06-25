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Василий Кантаржи
© Sputnik / Osmatesco

Кантаржи: большинство мигрантов уже никогда не вернутся в Молдову

Утро на Sputnik’e
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Социолог Василий Кантаржи рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, что возвращение трудовых мигрантов на родину связано не только с размером заработной платы.

Характер трудовой миграции изменился.

Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов
© Sputnik / Ирина Калашникова
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Сейчас многие граждане страны уезжают не только от бедности и безысходности. Такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал социолог Василий Кантаржи.

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"У нас миграция перешла на второй этап, когда новые мигранты - это уже не те, кому не удается трудоустроиться в стране, а дети первой волны мигрантов. Речь идет о воссоединении семей, но уже не в Молдове", - отметил социолог.

Не стоит надеяться, что мигранты начнут массово возвращаться домой, даже при высоком уровне доходов на родине, уверен эксперт.

"Те, которые уехали с целью заработать, уже не вернутся в Молдову даже при наличии тут хорошей зарплаты. Им уже нужен определенный уровень инфраструктуры, им нужно то, что называют правовым государством, защищенность, качественные государственные услуги. То, к чему они привыкли за рубежом", - сказал Кантаржи.

CC0 / Pixabay / stevepb
Основным источником валюты в стране стал экспорт, переводы - на втором месте

Человек быстро привыкает к хорошему, именно поэтому большая зарплата – это важная, но не единственная часть качественной жизни, утверждает собеседник.

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"Даже те, кто уехал 20 лет назад из сельской местности Молдовы, они все это время прожили в больших городах, в развитых и цивилизованных странах. Они видели все это время высокий уровень обслуживания как в частных, так и в государственных заведениях, и они будут это требовать и у себя на родине", - резюмировал эксперт.

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Теги:
Молдова, возвращение, миграция, гастарбайтеры, мигранты


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