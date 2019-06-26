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Галина Шеларь
© Sputnik / Osmatesco

Экономист: новую власть ожидает очень серьезная проблема

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Молдова после политического кризиса (45)
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Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь рассказала в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, что государственный бюджет на 2019 год нуждается в серьезной корректировке.

Бюджет, принятый на 2019 год, не соответствует реалиям, и это самая актуальная экономическая проблема. Такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказала директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

"Экономические последствия смены власти, несомненно, будут. Проблема в том, что сложившаяся ситуация в центральных органах публичной власти не позволяет им транспарентно заниматься своими функциями. Прежде всего, это та ключевая проблема, которую придется решать новому правительству, проблема, связанная с реализацией и исполнением бюджета", - сказала Шеларь.

Самое интересное, утверждает эксперт, что данная проблема давно обозначена, но решать ее никто не спешит.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Об этом никто не думает. Хотя это изначально было понятно, и об этой проблеме говорили экономисты любого качества и ориентации. Это актуальнейшая тема нашей экономической реальности", - отметила экономист.

Шеларь утверждает, что изменения в бюджете должны быть радикальными.

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"Все, кто комментировал бюджет, с момента его принятия, говорили о том, что закон о бюджете на 2019 год, в том виде, в котором он был принят, нуждается в изменениях. Все понимали, что после выборов новый бюджет не будет приниматься, но те изменения и дополнения, которые должны были быть приняты, означали, что это будет абсолютно новый бюджет", - резюмировала Шеларь.    

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Тема:
Молдова после политического кризиса (45)

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Теги:
правительство, экономика, Молдова, государство, бюджет


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