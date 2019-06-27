14:28 27 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.64
  • USD18.16
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:
Владимир Брутер
© Sputnik /

Политолог: есть ли будущее у Демократической партии Молдовы

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
96 0 0

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" мнение о перспективах ДПМ.

Политическая реальность Молдовы в последнее время меняется на удивление быстро, отмечают эксперты, и на этом фоне у многих возникает вопрос – каково будущее еще недавно самой могущественной молдавской партии?

Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Павел Филип рассказал, как Демпартия будет вести себя в оппозиции

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер вспомнил в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова историю этого политического образования.  

"Демократическая партия существует давно и долгое время не могла пройти в парламент. Только в 2005 году она прошла в составе альянса "Молдова ноастра", в 2009 на первых выборах не прошла опять", - напомнил эксперт.

У молдавских партий есть одна особенность – все они "завязаны" на своем лидере. Демпартия тут не стала исключением, говорит политолог.

"История у партии больше, чем Плахотнюк, но Плахотнюк привнес свой административный ресурс в эту партию. Будет ли у нее будущее без этого административного ресурса – очевидно, что нет, во всяком случае, не такое", - отметил Брутер.

© REUTERS / Vladislav Culiomza / File Photo
Плахотнюк ушел с поста председателя Демпартии

В любом случае, говорить о будущем политическом успехе демократов скорее всего не стоит, утверждает собеседник.

"В Молдове так часто менялись партии, что говорить о будущем какой-то одной, конкретной партии несколько неуместно. Не будет Демпартии – на ее месте появится что-то другое. Вопрос лишь в том, что Демократическая партия никогда не располагала большим количеством поддерживающих ее граждан. Идеи, с которыми возникла эта партия, никогда не были достаточно популярными в обществе", - резюмировал политолог.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Плахотнюк ушел с поста председателя Демпартии
МВД России обвинило Плахотнюка в контрабанде наркотиков
Теги:
Молдова, парламент, Плахотнюк, демократическая партия, демпартия


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Птица высокого полёта: дрон-сову показали на форуме "Армия-2019"
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться