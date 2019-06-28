Елена Кондратьева-Сальгеро: миграция – это не проблема, а катастрофа

Главный редактор парижского литературного альманаха "ГлаголЪ", журналист и публицист Елена Кондратьева-Сальгеро высказала в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" свое мнение о миграционном кризисе в ЕС.

В Кишиневе побывала главный редактор парижского литературного альманаха "ГлаголЪ", журналист и публицист Елена Кондратьева-Сальгеро, она стала гостьей передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова. Помимо бесед о литературном альманахе Кондратьева-Сальгеро высказала свое мнение на проблему миграции в Евросоюзе.

"Это уже не просто серьезная проблема, это – катастрофа, если называть вещи своими именами. Причем катастрофа в той стадии, когда во французских СМИ уже озвучивают табуированные ранее термины, к примеру, "замена населения", - сказала собеседница.

По ее мнению, коренное население Франции все меньше верит в официальные причины массового прибытия мигрантов в Европу.

"Не так давно газета Le Figaro опубликовала очень интересные цифры, а я уверена, что этой газете можно доверять. Согласно их данным, 54% населения планеты и каждый второй француз не верят в реальную необходимость сегодняшних миграционных процессов", - отметила Елена Кондратьева-Сальгеро.

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Никаких официальных опровержений статистики Le Figaro пока нет, говорит Кондратьева-Сальгеро.

"Точно также, половина французов не считают, что беженцы – это настоящие беженцы, которые нуждаются в помощи. До сих пор данные этой газеты никто не оспорил", - резюмировала собеседница.

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