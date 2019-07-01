Социолог: опустеет ли Молдова, грозит ли стране депопуляция

Эксперт в области социологии Василий Кантаржи рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, к чему приведет массовый отъезд граждан из страны.

Трудовая миграция и отъезд населения из Молдовы – это одни из самых актуальных и острых проблем страны.

Некоторые эксперты, впрочем, утверждают, что трудовой миграции не нужно бояться, что она свойственна всем, в том числе и очень развитым странам. Так ли это? На этот вопрос в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответил социолог Василий Кантаржи.

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"Это процессы абсолютно разного характера и их нельзя сравнивать. Да, европейцы или американцы часто приезжают работать в другие страны, чаще всего в Азию, и наоборот, жители Азии едут в Европу и США. Но это - следствие глобализации, это характерно для многонациональных компаний", - сказал социолог.

Миграция граждан Молдовы вызвана низким качеством жизни на родине и неуверенностью в успешном будущем страны, утверждает эксперт.

"В некоторых компаниях в развитых странах существуют механизмы ротации, где переезд для работы в другую страну иногда является обязательным. Разумеется, это нельзя сравнивать с характером и причинами нашей, молдавской миграции", - отметил Кантаржи.

"Свято место пусто не бывает" – земля молдавская никогда не опустеет, уверен аналитик, другое дело, что население Молдовы со временем могут заменить приезжие.

"Депопуляция подразумевает, что определенная территория опустеет. Но этого произойти не может, потому что население мира находится в постоянном движении. Скорее всего, правы те, кто задается вопросом, кто займет место наших мигрантов здесь, в Молдове", - резюмировал собеседник.

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