Врач: рыбалка в Молдове может быть смертельно опасной

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" об опаснейшем заболевании – лептоспирозе.

Каждый год несколько граждан Молдовы заболевают чрезвычайно тяжелой болезнью, связанной с водоемами и грызунами, порой заболевания заканчиваются фатально.

Об этом в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова рассказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

Американские зоологи обнаружили гигантских крыс, размером с собаку>>>

"Лептоспироз – это одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний, связанных с водой, с источниками воды и с рыбалкой. В прошлом году у нас были случаи заражения, и в этом у нас в больнице уже побывали заразившиеся рыбаки", - сказала врач.

Рыбалка – это не только общение с природой, спорт и хобби, но и серьезная угроза здоровью, продолжает эксперт.

"В воду попадают испражнения грызунов, а на нашей коже всегда есть микротрещины. Рыбаки часто стоят в воде, особенно летом в жару, резиновых сапог никто не обувает – зимой случаев заражения, кстати, нет", - отметила Кирьякова.

К сожалению, заболеть можно и не приближаясь к воде, утверждает врач.

"Поездка на рыбалку к реке или озеру с ночевкой, туристический поход с палаткой – все это небезопасно. Люди берут с собой еду, порой оставляют ее без должного надзора, туда также могут попасть испражнения зараженных грызунов, в таком случае заражение гарантировано", - резюмировала эксперт.

Лептоспирозы входят в группу острых зоонозных природно-очаговых инфекций, протекающих с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем, а также с развитием геморрагического синдрома и желтухи. После инкубационного периода в течение 8-10 дней поднимается высокая температура 38-40 градусов, появляется головная боль, а также в суставах и мышцах (особенно ног), тошнота, рвота, иногда желтуха, а затем признаки повреждения печени и почек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK