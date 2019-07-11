Социолог: государство долгие годы паразитирует на трудовых мигрантах

Эксперт в области социологии Василий Кантаржи рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" о том, что серьезные исследования, связанные с миграцией населения из Молдовы, государством по сути не ведутся.

Депопуляция Молдовы является серьезнейшей проблемой, часто эксперты приводят данные, что ежедневно нашу страну покидают 106 человек, однако власти не только не препятствуют оттоку населения, но даже не проводят научных исследований этого вопроса. Такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова высказал социолог Василий Кантаржи.

"Методик подсчета объемов миграции очень много. И наше государство очень сильно зависит от переводов денежных средств мигрантов, рискну сказать, что долгие годы государство паразитирует на этом. Но при этом государство не озабочено учетом и изучением этого явления", - сказал Кантаржи.

До сих пор никто не может назвать даже примерное число граждан Молдовы, находящихся за границей, и это и есть результат равнодушия властей, уверен эксперт.

"Миграция, безусловно, в длительной перспективе окажет колоссальное влияние на развитие нашего государства. И очень хочется надеяться, что новые власти займутся этим вопросом. Потому что на данном этапе очень мало серьезных и обширных исследований, да и проводились они лет 15 назад. Более того, нет комплексных методик по учету количества мигрантов", - отметил социолог.

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Кантаржи уверен, что число уехавших граждан Молдовы огромно.

"Можно попытаться рассчитать количество мигрантов на основании социологических выкладок и обрывках информации, исходящих от госструктур. Я много лет отрицал тот факт, что за рубежом находится миллион молдавских мигрантов, но сейчас полагаю, что их число уже приблизилось или превысило это цифру", - резюмировал собеседник.

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