Стадницкий: у Дрокиевского района появился "брат" в России

Культурно-экономические связи между Молдовой и Россией станут более тесными, рассказал председатель липецкой областной общественной организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры "Родина" Виктор Стадницкий.

Около 12 лет назад Виктор Стадницкий, уроженец Дрокиевского района Молдовы, переехал с семьей в Россию. Но, по его собственным словам, никогда не прерывал связь с родной страной. Он собрал и возглавил организацию "Родина", объединившую наших бывших соотечественников в Липецкой области России.

"Нам хотелось помнить и чтить национальные традиции, сохранять их. И возникла идея побратать Дрокиевский район, в котором я родился и вырос, с аналогичным районом в Липецкой области. Мы искали такой, чтобы он был схож по экономике и по численности населения", - сообщил Стадницкий в эфире передачи "Утро на Sputnik'е" радиостудии Sputnik Молдова.

Выбор пал на Данковский район в Липецкой области. В прошлом году организация "Родина" инициировала встречу глав двух районов. В Липецкую область был приглашен представитель администрации из Дрокиевского района, он посетил Данковский район.

Этот район Липецкой области аналогичен Дрокиевскому и по численному составу населения, и по сфере деятельности, включающей сельское хозяйство и производство. В течение года шли переговоры, совместные встречи. 9 июля этого года делегация из Данковского района прибыла в Дрокиевский район, где был подписан документ о сотрудничестве.

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"Мы рассчитываем на сотрудничество между предприятиями районов-побратимов, на товарообмен между Дрокиевским и Данковским районами, на возможность создания совместных предприятий. Двери открыты, Липецкая область будет рада и другим регионам Молдовы – Глодянам, Рышканам, Унгенам, Кагулу", - отметил Стадницкий.

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