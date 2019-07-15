Олой: 4950 молдавских детей смогут бесплатно отдохнуть в летних лагерях

9 млн. леев выделено в этом году из бюджета на организацию летнего отдыха детей, рассказала начальник Департамента финансов, бухгалтерии и социального страхования Национальной конфедерации профсоюзов Татьяна Олой.

За счет средств госбюджета были профинансированы 4950 путевок в детские летние лагеря отдыха. Распределение путевок осуществляется на основании решения комиссии, созданной при национальной кассе социального страхования. Дети могут отдохнуть в девяти лагерях.

"На балансе Национальной конфедерации профсоюзов находятся два лагеря – "Кемпинг" и "Перлеле Ниструлуй" в Вадул-луй-Водах. Кроме того, дети могут отдыхать в не подведомственных конфедерации лагерях – в Дубоссах, в Сынжерей", - рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik’е" Татьяна Олой.

В первую очередь, претендовать на получение путевки могут дети из многодетных и социально уязвимых семей. Путевки для детей, распределяемые профсоюзами, бесплатны.

"Путевки для детей полностью покрывают за счет средств госбюджета, родители ничего не платят. Но 4950 путевок на всю республику – это очень мало. Поэтому экономические агенты могут выделить на путевки и свои средства", - отметила Олой.

В этом случае, как разъяснила эксперт, стоимость путевки определяется на основании внутреннего решения экономического агента, и родители в этом случае могут оплатить до 25% стоимости путевки, а остальное будет оплачено за счет предприятия, где трудится родитель.