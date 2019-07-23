Смолин: многие художественные ценности в Молдове даже не взяты под охрану

Мозаичные панно, которые украшают различные объекты в Кишиневе и по всей территории Молдовы, можно смело считать достояние нашей страны, а может быть, даже европейским достоянием, полагает молдавский архитектор Евгений Смолин.

Подземные переходы, остановки в районах, стены некоторых зданий в Кишиневе и Бельцах – все их украшают уникальные мозаики, рассказал Смолин в эфире передачи "Утро на Sputnik’е". Как полагает архитектор, к таким объектам необходимо относиться, как к произведениям искусства и брать под государственную охрану.

"Посмотрите на мозаичные автобусные остановки в районах. Какие они красивые, это же произведения искусства, это картины просто!", - заметил Смолин.

Среди таких выложенных мозаикой остановок есть и дипломные работы студентов, и работы художников. Ребята часто так "подхалтуривали" в колхозах-миллионерах. Расплачивались с художниками и продуктами, и деньгами. Увы, многие из этих остановок, украшенных мозаикой, сейчас в плачевном состоянии: "убитые", испорченные надписями, заклеенные объявлениями…

"А ведь если развивать тот же сельский туризм, можно было бы сделать и достопримечательностью эти остановки, останавливаться возле них, чтобы познакомить туристов с этим видом искусства. Есть в Молдове и родники, украшенные мозаиками, туда тоже можно было бы водить туристические группы", - считает Смолин.

При этом, по мнению архитектора, убирать эти мозаики туда, где они были бы в большей безопасности, создавать для них нечто вроде музея, ни в коем случае не следует. Дело в том, что этот вид искусства создавался для массового зрителя, для того, чтобы его видели тысячи глаз, чтобы на них останавливали свои взгляды все прохожие.

"Что такое подземный переход? Это же миллионы пешеходов, которые видят эти мозаики. Вот как про старинную икону говорят – намоленная, так и про эти мозаики можно сказать. Ее видели миллионы глаз, она открыта миллионам взглядов. Она сделана для зрителей, для созерцания, для восприятия человеком, для настроения", - объяснил архитектор.

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