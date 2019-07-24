Врач: популярный летний продукт на самом деле – любимая среда для микробов

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала о том, как продавцы и производители мороженого могут сэкономить на нашем здоровье.

Сезонное лакомство – мороженое, популярность которого возрастает именно летом, но именно летом нас и подстерегает опасность в виде кишечных инфекций, традиционно активизирующихся именно в теплое время года. Бактериям для жизни необходима влага, и мороженое этому требованию как раз отвечает, рассказала Кирьякова в эфире передачи "Утро на Sputnik'е".

"Мороженое – благоприятная среда для развития микробов. Но тут есть остановка в виде низкой температуры. И очень важно, при какой температуре это мороженое хранилось и не подвергалось ли оно разморозке", - отметила инфекционист.

По словам Кирьяковой, и небольшие торговые точки в Кишиневе, и магазины где-нибудь в районах Молдовы часто в целях экономии электричества отключают на ночь холодильник. А в размороженном продукте микробы начинают размножаться очень быстро.

"В зависимости от того, в каких условиях хранилось мороженое, оно может быть хорошим рассадником для кишечных бактерий", - заявила Кирьякова.

Наибольшую опасность, предупреждает специалист, представляет продукт, упаковка которого негерметична. Просто завернутое в бумагу, продающееся без упаковки, на развес мороженое – повод проигнорировать такой продукт.

"Если же вы видите пакетики, герметично упакованные, надежно запаянные, это уже плюс, это уже более-менее безопасно", - заключила Кирьякова.