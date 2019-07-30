Кирьякова: как летние застолья укладывают жителей Молдовы на больничные койки

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала, как в Молдове погулять на свадьбе и не попасть в больницу.

С наступлением лета в молдавской столице еженедельно регистрируется несколько сотен новых случаев обращения пациентов по поводу острых кишечных инфекций. Для Молдовы это обычные цифры, однако в Европе эти показатели существенно ниже, а такой уровень заболеваемости уже рассматривается как ЧП. Как заявила врач в эфире программы "Утро на Sputnik'е" радиостудии Sputnik Молдова, виной всему – несоблюдение санитарных норм при проведении свадеб и других массовых застолий.

"В эти большие цифры свой вклад вносят так называемые "вспышки", когда одновременно заболевает большое количество людей, посетивших вместе одно мероприятие", - объяснила Кирьякова.

Как рассказала завотделением, за ее многолетнюю практику такие случаи повторяются из года в год. Все дело в скоропортящихся продуктах, которые стоят на столах до начала торжества иногда по нескольку часов. По мнению врача, ряд продуктов вообще стоит исключить, если свадьба или иное мероприятие проводятся в жаркое время года.

"Нельзя людям отказаться от мероприятий, я понимаю. Но есть же какое-то понятие сезонности, то, что можно летом есть, и то, что нельзя. И есть уважающие себя заведения, которые знают, что летом определенные блюда ни к чему готовить – и холодец, и все, что связано с майонезом. Есть масса других продуктов", - отметила Кирьякова.

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