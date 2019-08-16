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Генадие Грубый
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт рассказал о "чужаках", разрушающих естественные экосистемы Молдовы

Утро на Sputnik’e
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Распространение в Молдове древесных пород, не являющихся "родными" для нашей страны, может полностью лишить ее естественных лесов, заявил начальник Службы лесного фонда, охраняемых территорий и сопутствующих продуктов лесопользования Генадие Грубый.

Большая часть лесов в Молдове – "искусственные", естественных, к сожалению, осталось мало. Если в целом охарактеризовать лесные ресурсы Молдовы, то в основном в наших лесах преобладают дубы. Три вида дубов: дуб черешчатый, скальный и пушистый составляют около 40% площади всех лесов. К сожалению, немногочисленные естественные леса страны сейчас под угрозой полного вытеснения не родными для нас видами.

"Дело в том, что лет 30-40 назад был распространен неконтролируемый процесс циркуляции посадочного материала. Завозился посадочный материал из других республик бывшего Союза. И эти виды, не местного происхождения, полностью изменяют наши леса", - рассказал Грубый в передаче "Утро на Sputnik'е" радиостудии Sputnik Молдова.

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По словам эксперта, самый распространенный среди таких видов – это белая акация. Это "гость"североамериканского происхождения, который попал к нам через Турцию. Растение прижилось в лесах Молдовы. Акация - хорошая быстрорастущая порода деревьев, медонос, отличается ценной древесиной. Но выращивать это дерево в Молдове надо только при соблюдении ряда условий, чтобы не навредить местным видам.

"А если лесовод сажает его где-то поблизости от естественных лесов, то могут возникнуть проблемы. Акация обладает способностью вытеснять другие деревья и способствовать нежелательной смене пород, когда вместо естественной экосистемы мы получаем искусственную", - отметил Грубый.

Как сообщил эксперт, еще одним видом, который нам сильно "насолил", является клен ясенелистный, или американский. Он в определенных условиях, особенно в пойменных лесах, способен за пару лет провести полную смену пород, вытеснив все наши местные виды.

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